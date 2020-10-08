الكاظمي : زيارة الأربعين تؤكد أن السير في طريق الحسين مشقة وصبر وتفان 

المستقلة/- سرى جياد/ عبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن زيارة الأربعين كونها تؤكد أن السير في طريق الحسين مشقة وصبر وتفان وهو نبذ للعنف والكراهية

وقال في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر تابعتها المستقلة “زيارة الحسين بجموعها المليونية وارثها الراسخ وحرص الجميع على اتمامها بامن وسلام تؤكد أن المبادئ السامية التي قامت عليها

ثورة الحسين متجذرة وان راية الايمان محتشدة في الضمائر جيلا بعد جيل.