الكاظمي : رواتب المتقاعدين ستدفع وان العراق لا يهمل أصحاب الفضل فيه

المستقلة .. اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المتقاعدين والفقراء هم النقطة الأولى في قائمة اهتماماته، مؤكدا أن رواتب المتقاعدين سوف تدفع، وان العراق لا يهمل أصحاب الفضل فيه ممن افنوا أعمارهم في خدمة البلد .

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر تابعتها المستقلة اليوم السبت ، إن “المتقاعدين والفقراء أهلي، وإنهم النقطة الأولى في قائمة اهتماماتي”، مؤكدا “لن نسمح بان ينام عراقي ليله مُضاماً قبل ان توفي الدولة التزاماتها”.

واضاف الكاظمي، “رواتب المتقاعدين سوف تدفع، العراق لا يهمل أصحاب الفضل فيه ممن افنوا أعمارهم في خدمة البلد”، لافتا الى أن “الحكومة في خدمتهم”.