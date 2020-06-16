الكاظمي : تخصيص قطع أراض للكوادر الطبية

( المستقلة) … قررت الحكومة العراقية ، تخصيص قطع أراض لشريحة من كوادر وزارة الصحة.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان وتلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء ، إن الاخير وجّه شكره وعالي تقديره للملاكات الطبية المواجِهة لجائحة كورونا.

واضاف أن مجلس الوزراء صوّت على تفعيل قرار تخصيص قطع الأراضي السكنية للعاملين الذين لديهم تماس مع المصابين، وفق أولويات تحددها وزارة الصحة.

وباتت الكوادر الطبية تلقب بالجيش الابيض نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها الاطباء ومنتسبي المؤسسات الصحية في مواجهة خطر وباء كورونا .( النهاية)