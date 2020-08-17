(المستقلة)… قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بوجود البيروقراطية والروتين لن نصل بالبلد الى نتائج إيجابية.

واضاف الكاظمي خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم الاثنين ان ” التحديات البيروقراطية في العراق بحاجة الى قرارات جريئة وشجاعة، وسنمضي بها للسير بالطريق الصحيح ولخدمة أبناء شعبنا”.

واكد الكاظمي “بوجود البيروقراطية والروتين لن نصل بالبلد الى نتائج إيجابية، وسيبقى الجميع في مكانه ونتراجع بما ينعكس سلباً على القطاعات كافة” .

وتابع رئيس الوزراء خلال الجلسة ان ” حجم ما نواجهه من تحديات كبير جداً، وهناك من يسعى لإعاقة العمل، ولكننا عازمون على المضي والتقدم للأمام”.(النهاية)