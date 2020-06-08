الكاظمي: العراق يمرّ بأزمة اقتصادية بسبب كورونا وهو قادر على تجاوزها

( المستقلة)…. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن العراق يمرّ بأزمة اقتصادية بسبب جائحة كورونا وهو قادر علىتجاوزها.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته ( المستقلة).. اليوم الاثنين ان ” الكاظمي تسلّم، اليوم، رسالة خطية منرئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، قام بتسليمها السفير الياباني في بغداد، هاشيموتو ناوفومي“.

وأضاف أن “ناوفومي نقل تحيات رئيس حكومة بلاده الى الحكومة العراقية، وإشادته بجهود رئيس الوزراء، مصطفىالكاظمي، في استكمال الكابينة الحكومية، وسعيه لتحقيق عراق مزدهر ومستقر يلبي تطلعات الشعب العراقي.”

وأشار ناوفومي الى “دور العراق الإقليمي في المنطقة والعالم“، مؤكدا أن “حكومته ستتعاون مع الحكومة العراقية فيجميع المجالات، لاسيما الاقتصادية منها، ومساعدة العراق في مواجهة التحديات“.

وتحدّث السفير الياباني عن المشاريع المنفّذة في العراق عبر القرض الياباني، وأيضا من خلال الوكالة اليابانية للتعاونالدولي ( جايكا)، مؤكدا حرص حكومته على تعزيز التعاون مع العراق.

من جهته، أكد الكاظمي، حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير مستوى التعاون بينهما.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى أن “العراق يمرّ بأزمة اقتصادية بسبب جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط العالمية،وهو قادر على تجاوز أزمته من خلال التعاون مع المنظمات الدولية“، مبينا أن “الحكومة العراقية تعمل جاهدة من أجلتعزيز الاقتصاد وتطوير قدرات العراق في مجال الطاقة“. ( النهاية)