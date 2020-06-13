الكاظمي : السيستاني أوقف امداد عصابات داعش وفضح طبيعتها الإجرامية

( المستقلة)… اعتبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن نداء المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني أوقف امداد عصابات داعش وفضح طبيعتها الإجرامية.

وقال الكاظمي في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم السبت إنه “في مثل هذا اليوم، قبل ستة أعوام، نهض شعبنا بعزيمةأدهشت العالم لصدّ ودحر تلك العاصفة الإرهابية الكبرى التي مثّلتها عصابات داعش الإرهابية، بعد أن تجاسرت علىأرض العراق“.

وأضاف أن “الكثيرين عبر العالم توقعوا أن بلادنا لن تخرج من تلك المحنة سالمة، فيما أوغل المجرمون الإرهابيون فيسلسلة جرائم إبادة جماعية ضد شعبنا، شملت قتل المواطنين الأبرياء، وسبي النساء، ولم تسلم من آثامهم حتى دورالعبادة والنصب الآثارية والدينية ومعالم الحياة والثروات الطبيعية، متجاوزين على كلّ القيم الأخلاقية والإنسانية“.

وأوضح الكاظمي، أن “نقطة التحول كانت فتوى الجهاد الكفائي المباركة التي اطلقها سماحة المرجع الأعلى، السيد عليالسيستاني (رعاه الله)، التي مثّلت نقلة مسؤولة للبدء في مسيرة استنهاض الروح الوطنية والمشاركة المجتمعية فيحماية الوطن، فسرعان ما سطّر شعبنا، الانتصارات تلو الانتصارات، ملحقا الهزيمة النكراء بداعش وأيتامها، ومطهرا كلّمدن وأراضي العراق من دنس الإرهاب، مواصلا إرادته بحماية قيمه ونظامه الديمقراطي ومستقبل أجيال، فضلا عن بناءدولة حديثة ومتقدمة تقوم على أساس إرساء قيم المواطنة والحقوق“.

وأشار إلى أن “تلك الانتصارات الكبرى تستدعي دائما وبقوة استذكار ذلك اليوم الخالد من تأريخ شعبنا البطل عندماهبّ آلاف المواطنين العراقيين للدفاع عن هذا الوطن، ضاربين للعالم أجمع درساً في التضحية والإباء والغيرة الوطنيةوالإنسانية حالما سمعوا نداء المرجعية الدينية الشريفة، في 13 حزيران من عام 2014، بالتطوع لحمل السلاح بوجهعصابات داعش الإرهابية وتحرير الأرض من دنسها“.

وبين الكاظمي، أن “لحظة احتلال الموصل ومناطق اخرى بطريقة غادرة وأساليب خسيسة فضحت الطبيعة الهمجيةوالدموية لعصابات داعش الحاقدة التي ارتكبت مجزرة سبايكر المروّعة وقتل وسبي وتهجير الآلاف من أبناء شعبنا، لاسيما شقيقاتنا وأشقاؤنا الأيزيديون والمسيحيون، بالإضافة الى ارتكاب أبشع المجازر بحق أبناء المدن المحتلة“.

وتابع، أن “تلك اللحظة المفجعة في التأريخ العراقي كشفت عن وعي شعبي هائل بضرورة التخلص من تلك الثغرات التيأنتجها الصراع السياسي والفساد وتخبط الإدارة التي ساهمت بمجملها في تمكين داعش من رقاب العراقيين“.

ولفت الكاظمي، إلى أن “نداء المرجع، السيد علي السيستاني، أوقف امتداد عصابات داعش وفضح طبيعتها الإجراميةوأفشل مخططاتها السوداء لتدمير بلادنا بإعادة تسلط وطغيان أبشع حثالات النظام الدكتاتوري الدموي السابق، الذيجرّ الويلات على العراق وشعوب المنطقة، مُخلفاً وراءه مقابر جماعية تضم مئات الآلاف من الإبرياء ومئات القرى الكرديةالمحروقة بالأسلحة الكيمياوية المحظورة، وترك عراقاً مهدّماً ومحروماً من أبسط مقومات حياة إنسانية لائقة بأبناء شعبناالكريم“.

وأشار إلى أن “ولادة قوات الحشد الشعبي شكّلت انعطافة حقيقية في المواجهة ضد تنظيم داعش الإرهابي لدورهاالحاسم في استعادة المبادرة لصالح العراق وشعبه وتحقيق الانتصارات المتلاحقة وتحرير العديد من المناطق المغتصبة،ما يؤكد أن الاستجابة المشهودة من قبل أبناء شعبنا الغيارى لنداء المرجعية حفظت وحدة العراق وأجهضت مخططاتأعدائه“.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، :“تحية إجلال لنداء المرجعية الشريفة بالقتال دفاعا عن العراق ضد خطر العصاباتالإرهابية ودعواتها المتكررة الى كافة العراقيين إلى وحدتهم وتضامنهم من أجل حماية السيادة الوطنية وضرورة سيادةالقانون وسلطة الدولة والحكومة الى المناطق المحررة من الجماعات الإرهابية وكل مكان“.

وختم البيان بالقول، :“تحية اعتزاز وتقدير لكلّ مقاتلينا في كل صنوف القوات المسلحة الذين انجزوا الانتصار ، ونخصمقاتلينا في هيئة الحشد الشعبي في كل مكان من بلادنا الغالية، الذين اثبتوا للعالم أن لا قوة يمكن أن تهزم إرادةالشعب، وقفة إجلال وإكبار للشهداء الذين جادوا بأرواحهم في معركة الكرامة ، وللجرحى الذين سالت دماؤهم من أجلالعراق وشعبه“.( النهاية)