الكاظمي : اتخاذنا قرارات استثنائية تتعلق بمحافظة ذي قار

المستقلة / – أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اتخاذ قرارات استثنائية تتعلق بمحافظة ذي قار، فيما أشار إلى أن المدينة تعرضت إلى التهميش.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر تابعتها المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “في ذي قار الخير والإباء والمبادئ والتأريخ والثقافة، وأيضا التهميش للأسف، كان اللقاء وجدانياً، بالإضافة الى ما اتخذ من قرارات استثنائية لدعم المحافظة”.

‏وتابع، “أور التأريخ والحبوبي والهور والنخل أمانة في أعناق العراقيين، وطيبة أهل ذي قار وكرمهم مدرسة للأجيال، تحية لذي قار وأهلها”.