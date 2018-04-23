الكاتب مصطفي كامل يستعد لاصدار كتابه شوية كلام والمختار يصمم الغلاف

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يعد تصميم غلاف الكتاب من أهم المراحل التي يعتني فيها الكاتب ودار النشر، بسبب كثرة الكتب في المعارض وصعوبة جذب المتلقي للكتاب فيتم جذبه من تصميم غلاف الكتاب، وإن كانت تصاميم الأغلفة مرتبطة بمضمون الكتاب فهذا ما سيعطي مصداقية وقوى أكبر في المكتبات ومعارض الكتب

صمم المبدع والمحترف المهندس على المختار غلاف كتاب شوية كلام للكاتب الصحفى مصطفى كامل سيف الدين حيث قال «المختار » غلاف وعنوان الكتاب يؤثران على القارئ، الأمر الذي اعنية وادركه جيدًا

واكد الكاتب الصحفى مصطفى كامل سيف الدين انه من المقرر صدور الكتاب مع قرب معرض الكتاب القادم بارض المعارض يليه وسوف يكون هناك حفلين للتوقيع الاول بمعرض الكتاب والاخر بدار الاوبرا المصرية