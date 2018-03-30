“القيصر” يفتتح موازين

(المستقلة).. يفتتح النجم كاظم الساهر مهرجان موازين المغربي الغنائي الدولي، في دورته الـ17 والتي تقام في الفترة من 22 إلى 30 يونيو/حزيران المقبل، على مسرح النهضة المخصص للنجوم العرب.

كما يفتتح الفنان مارتن جاريكس حفلات مسرح السويسي المخصص للنجوم الأجانب، حيث استطاع مارتن رغم مسيرة فنية عمرها 5 سنوات فقط، أن يصل إلى مرتبة عالية في أوساط البوب والموسيقى الإلكترونية، فهو يبلغ من العمر 21 سنة ويتمتع بموهبة فذة في الموسيقى الراقصة وواحد من أكثر الفنانين المشاركين في قائمة أكبر المهرجانات العالمية، حسب اليوم السابع.

يذكر أن مهرجان موازين أعلن رسميا الأسبوع الماضي عن أول نجوم الغناء المنضمين للدورة الـ17 المقرر إقامتها في الفترة من 22 إلى 30 يونيو /حزيران المقبل بالعاصمة المغربية الرباط.