القوى الشيعية : تتفق على اختيار رئيس وزراء سياسي مستقل وتطرح 4 اسماء

(المستقلة)… كشف القيادي في تحالف الفتح، النائب فاضل الفتلاوي عن تفاصيل اجتماع القوى السياسية الشيعية، الذي جرى مساء يوم أمس، والخاص بمناقشة مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال الفتلاويفي تصريح صحفي اليوم الخميس ان “القوى السياسية الشيعية، اتفقت على اختيار رئيس وزراء سياسي مستقل، لغرض تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة للتهيئة لانتخابات مبكرة في اجواء طيبة”.

وبين انه “خلال الاجتماع تم طرح اسماء (علي شكري، محمد شياع السوداني، مصطفى الكاظمي، اسعد العيداني)، لكن لم يتم الاتفاق على احد تلك الأسماء، ونتوقع ان الاجتماعات المقبلة، سوف تشهد طرح اسماء جديدة، لغرض الاتفاق والتوافق عليها”.

وكشف القيادي في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، عن المرشح الأبرز لخلافة رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال النائب عن التحالف حنين قدو إن “أقرب الأسماء لتولي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، هو رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي، خصوصاً أن هناك جهات سياسية حاولت اختياره قبل محمد توفيق علاوي، لكن الاجماع حصل على علاوي، في وقتها”.

وبين قدو أن “هذه الجهات تريد الآن تكليف الكاظمي، وهذا الأمر ربما يحسم خلال الأيام القليلة القادمة، فهذه الأمر متروك للحوارات والمفاوضات، التي تجري حالياً”.

وكان علاوي قد أعلن، الأحد، تنحيه عن تشكيل الحكومة، قبل يوم من انتهاء المهلة الدستورية لتمرير حكومته في البرلمان.

وواجه علاوي اعتراضات واسعة من قبل الكتل الكوردستانية وقوى سياسية سنية بارزة على رأسها تحالف القوى العراقية، وكذلك ائتلاف دولة القانون، فضلاً عن المتظاهرين الذي يطالبون بتسمية شخصية مستقلة بعيدة عن التبعة للخارج.(النهاية)