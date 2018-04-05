القومي للمرآة يخصص غرفة لتلقي الشكاوي لمجابهة التحرش

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

سعيا من المجلس القومي للمرأة لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة ، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس ، عن تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، وذلك خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم، يومى الأحد والإثنين المقبلين ، عبر الخط الساخن رقم 15115 او عبر المكالمات أو ارسال الصور والرسائل على تطبيق الواتس أب على الأرقام 01007525600 / 01099299191.

وأشارت رئيسة المجلس الى قيام محامي مكتب شكاوي المرأة بالمجلس ، بالنزول الميداني ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش ، كما تعمل الغرفة أيضاً على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه الى رفع دعاوى قضائية ، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخليه