القومى للطفل ينظم احتفالا بعيد الفطر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، و الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ،

يقيم المركز القومى لثقافة الطفل، احتفالا ثقافيًا فنيًا بمناسبة عيد الفطر المبارك تحت شعار “العيد فرحة”، وذلك رابع أيام العيد، السبت 8 يونيو، فى الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

ويبدأ الاحتفال فى تمام الساعة الرابعة مساء، ويتضمن مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، ومجموعة من الأغانى والمسابقات، وفى الساعة الخامسة يقدم الساحر نبيل بركات ألعابه السحرية المبهرة، يليه عرض عرائس للفنانة رحمة محجوب، وفى السادسة يقدم الفنان ناصر عبد التواب عرض الأراجوز بمشاركة الفنان أحمد جابر، وتقدم فرقة الأطفال ذوى القدرات الخاصة عروضها في السادسة والنصف، وفى السابعة مساء يختتم فريق أطفال مسرح الحديقة الثقافية عروضه الاستعراضية على المسرح الكبير.