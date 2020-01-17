القولون العصبي، علاجه وكيف تتخلص منه؟

يعتبر القولون العصبي من الامراض المنتشرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وعادةً ما يؤثر بشكل سلبي على قيام الإنسان بالأنشطة اليومية المعتادة بالشكل الطبيعي.

حيث يتعرض المصاب بالقولون العصبي إلى أعراض مختلفة تسبب له الشعور بالتعب، ومنها التشنجات والمغص الذي يصيب منطقة البطن، والتي من شأنها ان تعيق حركته ونشاطه اليوم، والقولون العصبي يجب معرفة كيفية علاجه والتعامل معه لتجاوز اعراضه والاصابة به.

ماهي أسباب القولون العصبي؟

حدوث تقلصات في عضلات الأمعاء، والتي تتسبب في الانتفاخ والغازات والإسهال.

تعرض الأعصاب الى اصابة وخاصة التي توجد في الجهاز الهضمي بالتشوهات، كما ان الإصابة بالالتهابات في منطقة الأمعاء تعتبر احد اهم الاعراض التي تدل على القولون العصبي.

الإصابة بنوع من العدوى الناتجة عن البكتيريا والفيروسات، كما ان التعرض للضغط النفسي المستمريؤدي الى الاصابة بالقولون العصبي.

تناول بعض أنواع من الأطعمة التي تتسبب في الإصابة بالقولون العصبي، ومنها منتجات الألبان والحمضيات، والمشروبات الغازية والبقوليات، وعادةً تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبي، ويكون هذا بسبب التغيرات الهرمونية خاصة أثناء فترة الطمث.

علاج القولون العصبي

لعلاج القولون العصبي يمكن ذلك من خلال اللجوء إلى الطبيب، والذي يصف الأدوية التي تساعد على علاج تشنجات القولون والأدوية المضادة للإسهال، أو التي تعالج الإمساك، و في حال الإصابة بالقولون العصبي النفسي يتم وصف الأدوية التي تحتوي على مضادات الاكتئاب، مما يساعد على التخفيف من الأعراض.

كما يمكن لمرضى القولون العصبي الاستعانة ببعض الادوية الطبيعية مثل النعناع الذي يحتوي على الخصائص المهدئة للمعدة، ومن ثم يخفف من أعراض القولون العصبي، حيث إنه يساعد على التخلص من الانتفاخ والإسهال، وهذا لاحتوائه على زيت المنثول، والذي يساعد على تخفيف ألم الأمعاء، كما و يمكن تناول كوب من الماء الدافئ المضاف إليه قطرات من زيت النعناع، أيضاً تناول مغلي أوراق النعناع، مع الحرص على عدم الإفراط بها، حيث إنها قد تسبب الغثيان.