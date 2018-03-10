القوة الجوية يفوز على الشرطة في ختام الجولة 18

(المستقلة)… حسم فريق القوة الجوية لقاء الديربي لصالحه، وهزم منافسه الشرطة بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على استاد الشعب الدولي، في ختام الجولة 18 من الدوري العراقي الممتاز.

سجل أمجد راضي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء بالدقيقة 50.

ولم يرتق اللقاء إلى المستوى الذي كان منتظرا من الطرفين، خاصة في الشوط الأول، حيث غلب التوجس والحذر على أداء الطرفين، كون المباراة بين فريقين جماهيريين ومتقاربين بلائحة الترتيب، وبالتالي سعى الفريقان لحصد النقاط دون التفكير بالمستوى الفني.

وفي الشوط الثاني احتسب حكم المباراة، علي صباح، ركلة جزاء في الدقيقة 50، سجل منها أمجد راضي هدف المباراة الوحيد.

وأهدر الشرطة فرصة مهمة للتعديل بعد أن أهدر مهند علي (ميمي) ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، والتي تسببت أيضا في إشهار البطاقة الحمراء بوجه حارس مرمى الشرطة محمد حميد، ومدافع القوة الجوية سامال سعيد.

رفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 37 في المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن الشرطة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة.(النهاية)