القوة الجوية في اختبار صعب أمام العهد اللبناني بكأس الاتحاد الآسيوي

(المستقلة) … يطمح نادي القوة الجوية حامل اللقب بمواصلة التقدم عندما يتقابل مع ضيفه العهد اللبناني يوم الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي، ضمن ذهاب نصف نهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي.

وسيغيب عن الصقور لاعب الوسط همام طارق بسبب الإيقاف، في حين يغيب عن العهد الثنائي خليل خميس وحسن شعينو بسبب الإيقاف أيضاً.

وكان القوة الجوية، قد حصل على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف الجزيرة الأردني المتصدر، مقابل 7 نقاط للمالكية البحريني ولا شيء للسويق العماني. حيث تأهل الفريق العراقي كأفضل فريق يحصل على المركز الثاني.

في المقابل تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط للزوراء و7 للجيش السوري ونقطة واحدة للمنامة البحريني.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء 15 أيار الجاري على ستاد المدينة الرياضية في بيروت.