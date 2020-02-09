القوات المسلحة تحبط هجوم ارهابي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

إحباط هجوم إرهابى على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء… ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء ..

ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الإرتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والإشتباك معها والقضاء على عدد (10 ) فرد إرهابى ، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية ، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة وإستشهاد ( 2 ) ضابط و( 5 ) درجات أخرى .

وجارى أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث .

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على إستمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.