القوات المسلحة المصرية تواصل عملياتها في سيناء لمجابهة الارهاب

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اصدرت وزارة الدفاع المصرية بيانا حول سير عملية”سيناء 2018″ لمجابهة الارهاب وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية :

– قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (20) هدفًا وعدد من المقار التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق، بالإضافة لعدد (2) سيارة مفخخة.

– القصف المدفعى لعدد (185) هدفًا بمناطق العمليات تمثل أماكن اختباء وتخزين أسلحة وذخائر للعناصر الإرهابية بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف.

– إحباط محاولة انتحارية للعناصر الإرهابية لاستهداف عناصر القوات المسلحة وتم القضاء على عدد (4) فرد تكفيرى مسلح شديد الخطورة يرتدون أحزمة ناسفة وزيًا عسكريًا مشابهًا لعناصر القوات المسلحة.

– ضبط الأجهزة الأمنية لبؤرة إرهابية شديدة الخطورة بمدينة العريش والقضاء على عدد (7) من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران عثر بحوزتهم على عدد (3) بندقية آلية وعدد (2) عبوة ناسفة معدة للتفجير ووسائل إعاشة.

– اكتشاف مخزن للأسلحة مدفون تحت الأرض عثر بداخله على عدد (4) رشاش و(6) بندقية آلية ومسدس 9مم، و(28) خزنة ونظارة ميدان وجهاز لاسلكى و(3) قنابل هجومية وكميات كبيرة من الذخائر أر بى جى.

– تدمير عدد (375) ملجأ ومخزن وخنادق مجهزة هندسيًا خاصة بالعناصر الإرهابية عثر بداخلها على عدد من الأسلحة وكميات من الذخائر والقنابل اليدوية والمفجرات، وكميات كبيرة من المواد المخدرة ومواد الإعاشة والوقود والإطارات الجديدة وقطع غيار السيارات.

– ضبط وتدمير والتحفظ على عدد (18) سيارة أنواع، وتدمير عدد (71) دراجة نارية بدون لوحات معدنية، تم اكتشاف بعضها داخل حفر تحت الأرض.

– اكتشاف وتدمير عدد (36) مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 1750 كجم من المواد المخدرة المعدة للتداول.

– قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير عدد (2) فتحة نفق بأبعاد 1.5x 2 متر وبعمق 15 مترًا، وتفجير وإبطال مفعول عدد (27) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات بمناطق المداهمة.

– االقبض على عدد (641) فردًا من العناصر الإجرامية، والإفراج عن عدد (1447) فردًا بعد التحقق من هويتهم وعدم التورط فى أعمال مخالفة القانون.

كما واصلت القوات البحرية تنفيذ مهامها المخططة ضمن العملية الشاملة “سيناء 2018” بإجراء مناورة بحرية كبرى فى البحرين الأحمر والمتوسط باشتراك وحدات بحرية من الجانبين المصرى والفرنسى تم خلالها تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية والرمايات المتنوعة.

كما قامت القوات الجوية باكتشاف وتدمير عدد (2) سيارة دفع رباعى محملة بكميات من الذخائر والمواد شديدة الانفجار على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى خلال محاولتها التسلل إلى الأراضى المصرية.

وعلى الاتجاه الغربى تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط محاولة لتهريب عدد (30) سلاح نارى وإحباط (4) محاولات للهجرة غير الشرعية والقبض على عدد (419) متسللًا من جنسيات مختلفة، وضبط عدد (50) ألف قرص مخدر وكميات من جوهر الحشيش والأجهزة الإلكترونية المهربة.

فيما تواصل المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تنظيم عدد (600) من الدوريات والقولات الأمنية والكمائن غير المدبرة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية وتمكنت من ضبط العديد من المطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم بمناطق الظهير الصحراوى.

واستمرارًا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية لأهالى شمال ووسط سيناء تواصل القوات المسلحة توزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية، وفتح العديد من المنافذ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإمداد المواطنين بكافة السلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية.

ونتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات تم استشهاد ضابط صف وعدد (2) مجندين، وإصابة ضابط وعدد (2) ضابط صف و(4) مجندين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، ليسطروا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية السلامة والفداء لمصر، وستظل القوات القوات المسلحة دائمًا وأبدًا درعًا للوطن ولشعبه الكريم