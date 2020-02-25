القوات المسلحة المصرية تنعى مبارك: قائد من قادة حرب أكتوبر

القوات المسلحة المصرية تنعى وفاة مبارك: قائد من قادة حرب أكتوبر

(المستقلة) ممدوح بليغ/ نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقالت «تنعي القيادة العامة ابنا من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم».

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، مضيفة في بيان لها «ندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته».

وتوفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض، وتولى رئاسة مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 25 يناير 2011، على التنحي عن حكم مصر.

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