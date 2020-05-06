القوات العراقية تخرج داعشياً من وكره

المستقلة / مختبئا داخل نفق في منزله، ألقت القوات الأمنية العراقية، الثلاثاء، القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان صحافي: “من خلال واجبات التفتيش الميدانية في المناطق لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، ألقت مفارز فرقة المشاة السادسة عشرة المتمثلة بالفوج الأول لواء المشاة الثالث الفرقة 16 القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي”.

كما كشف البيان أن المقبوض عليه كان يختبئ “داخل نفق بمنزله في قرية مصرج بالموصل”.

وأضافت خلية الإعلام أن “الإرهابي أحد العناصر البارزة في داعش، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام 4/ إرهاب”.

ملاحقة الفلول

يذكر أن وكالة الأنباء العراقية كانت أفادت على تليغرام بأن عمليات “أسود الصحراء” لملاحقة بقايا داعش انطلقت في صحراء الأنبار. وأوضح الإعلام الأمني أن العملية انطلقت من تسعة محاور بإسناد طيران الجيش. وأعلن عن مقتل ثلاثة قياديين من التنظيم خلال العملية.

وجاء في بيان للإعلام الأمني أنه: “بإشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت عملية “أسود الصحراء” لتفتيش مناطق وادي حوران، الحسينيات، الكعره، H2، وادي الحلكوم، وصولا إلى الحدود الدولية”.