القوات العراقية تحدد العلاقة مع التحالف الدولي بثلاث اساسيات

(المستقلة)… حدد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية ثلاث “أساسيات” ترب القوات العراقية مع قوات التحالف الدولي.

وقال اللواء يحيى رسول، في تغريدة له على موقع تويتر، إن “العلاقة بين القوات المسلحة العراقية والتحالف الدولي مبنية على ثلاثة أساسيات”.

وأوضح رسول أن هذه الاساسيات هي “التدريب، التسليح، التجهيز”، مؤكدا “‏سنواصل العمل المشترك وفق الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة العراقية “.

وأكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم “داعش” في 23 تموز الماضي، أن الحكومة العراقية ما تزال بحاجة للدعم في حربها ضد التنظيم الذي بدأ ينشط مؤخرا في عدة مناطق في البلاد. (النهاية)