القوات الجوية الأمريكية تنفي اجلاء مقاولين او افراد من قاعدة بلد

(المستقلة)… نفى مدير حماية القوات المركزية للقوات الجوية الأمريكية العقيد كيفن ووكر اليوم السبت اجلاء مقاولين او افراد من قاعدة بلد الجوية في العراق.

ودحض ووكر في تصريح له تلقته (المستقلة)… “الادعاءات غير المشروعة بأن القوات الأمريكية تقوم بإجلاء المقاولين أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية في العراق”.

واضاف ان “الادعاءات بأن الموظفين يتم إجلاؤهم هي خاطئة بشكل قاطع ولا توجد خطط في هذا الوقت لإجلاء أي فرد من بلد”.

وبين انه “يتم دائماً تقييم سلامة وأمن جميع أفراد القوات الجوية وأولئك الذين يقدمون الخدمات للقوات الجوية الأمريكية وفي حالة وجود المزيد من التهديدات لأفرادنا، فإن القوات الجوية الأمريكية ستضع التدابير اللازمة لتوفير الحماية اللازمة”.(النهاية)