القوات البحرية المصرية تنجح فى إنقاذ لنش سياحى من الغرق بالبحر الاحمر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

فى إطار جهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة السواحل لتأمين وحماية الحدود البحرية ، ورد بلاغ يفيد بشحط اللنش السياحى (MY OXYGEN ) على إحدى جزر البحر الأحمر ، ويحمل عدد (8) راكب مصرى بالإضافة إلى طاقم اللنش المكون من ( 3 ) أفراد ، وعلى الفور صدرت الأوامر بتوجيه إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائى لميناء الغردقة وتقديم المعاونة بالإنقاذ .

وقد نجحت القوات البحرية فى إنقاذ طاقم اللنش والأفراد المصريين وتم إخلاءهم من اللنش وتقديم المعاونة الطبية والإدارية لهم عند وصولهم للنقطة البحرية بالغردقة .