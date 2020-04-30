القوات الامنية تمنع قناة دجلة من التغطية في ذي قار

(المستقلة)..منعت قوة تابعة لشرطة ذي قار كادر قناة دجلة من تغطية التظاهرات التي شهدتها المحافظة في الايام الماضية.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مراسل القناة في ذي قار راسم كريم قوله: انه والمصور نور السعيدي كانا متجهين للتغطية المباشرة لعودة المحتجين الى ساحات التظاهر في منطقة الرفاعي، يوم الثلاثاء الموافق (28/4/2020)، ومنعتهم احدى السيطرات من المرور، مطالبة اياهم بمغادرة المكان على الفور.

واضاف كريم انه اتصل بمدير اعلام قيادة شرطة ذي قار العقيد (فؤاد كريم) وابلغه عن كتاب صادر مؤخرا من القيادة، يمنع قناة دجلة من التغطية المباشرة للاحداث، ممتنعا عن ذكر الاسباب.

وادانت الجمعية منع كادر قناة دجلة من اداء عملهم، عادة ذلك انتهاكا دستوريا ومخالفة قانونية، لمبادئ حرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد.

وجددت الجمعية مطالبتها للقيادات الامنية في البلاد والشرطة المحلية في ذي قار، بالعمل وفق مبادئ الدستور، والالتزام بالقانون، الذي ضمن للكوادر الاعلامية العمل بحرية تامة، دون منع وضرورة التحرك لايقاف مثل هذه الاعمال التي تصدر من جهات امنية، يفترض ان تكون الاحرص على الامتثال للدستور.