القوات الامنية تلقي القبض على مطلوبين في مناطق مختلفة في بغداد

القوات الامنية تلقي القبض على مطلوبين في مناطق مختلفة في بغداد

المستقلة / – القت القوات الامنية اليوم القبض على مطلوبين بقضايا مختلفة في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد , ان : مكتب مكافحة إجرام الحبيبية تمكن من القبض على متهم قام بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية وفق المادة ٤٠٦ ق.ع.

واضاف : ان مكتب مكافحة إجرام الدورة القى القبض على متهم قام بجريمة خطف وفق المادة ٤٢٢ ق.ع ، و ستة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ضمن مكاتب مكافحة إجرام / الاعظمية، وحسينية المعامل، والكرامة، والشعب، والكرادة، والمحمودية/ وفق المادة ٤٤٦ ق.ع .

وتابعت الوزارة في بيانها : تم إلقاء القبض على 12 متهما لقيامهم بسرقات مختلفة وتزوير ومطلوبين ضمن مكاتب مكافحة إجرام / الزهور، وباب الشيخ، وبغداد الجديدة، والمدائن، والقدس، والبياع، والكاظمية، والصالحية، وأبو غريب، والحرية، والتاجي، وحي العامل/ وفق المواد ٤٣٢ و ٤٤٤ و ٤٤٦ و ٤٤٣ و ٤٣٠ و ٢٩٢ و ٢٩٨ و٢٩٥ ق.ع .

واشارت الى : ضبط عجلتين لوجود إشارة ضبط عليهما في قاعدة البيانات والقبض على حائزيهما ضمن مكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة وفق المادة ٤٤٦ ق.ع.