 القوات الامنية تعتدي بالضرب على مدير قناة الملوية في سامراء

(المستقلة).. اعتدت القوات الامنية بالضرب المبرح على مدير قناة الملوية، (محمد قادر السامرائي) صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن السامرائي قوله: انه وأثناء توجهه صباح اليوم الى القناة، اعتدت عليه قوة من الشرطة تابعة للفوج السادس بالضرب المبرح، مستخدمة “اخماس” بنادقها.

وادى الاعتداء الى إصابة السامرائي في الرأس ومنطقة البطن، نتج عنها حالة إغماء شديد، نقل على اثرها الى المشفى، لتلقي العلاج.

وأضاف انه كان ابرز للمعتدين كتاب العمليات، والهويات التعريفية.

وفي الوقت الذي تمنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق السلامة للصحفي محمد السامرائي، حملت الحكومة العراقية، مسؤولية الاعتداءات “الوحشية” التي يتعرض لها الصحفيون من قبل القوات الامنية.

وطالبت الجمعية وزارة الداخلية، بتقديم تفسير عن الاعتداءات الاخيرة التي طالت الصحفيين اثناء توجههم من والى العمل، بالرغم من استثناءهم، وضرورة مراعاة القوانين التي تتيح حرية العمل للكوادر الاعلامية، وتمنع الاعتداء عليهم اثناء اداء عملهم.