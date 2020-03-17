( المستقلة)…..ذكرت خلية الاعلام الامني، صباح الثلاثاء، ان القوات الامنية العراقية تعرضت لقصف في معسكر بسماية قرب بغداد.

وبحسب بيان للخلية، فان صاورخين وقعا مساء امس على القوات في معسكر بسماية انطلاقا من أرض زراعية في معامل طابوق النهروان.

ولم تعط الخلية تفاصيل اكثر.

ويتواجد في معسكر بسماية قوات من التحالف الدولي تقوم بتدريب عناصر الامن العراقية.

وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن وقوع مصابين في صفوف قواته جراء هجوم صاروخي ثان خلال أيام استهدف معسكر التاجي في العراق.

وسبق أن أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق إصابة اثنين من عناصر قوات الدفاع الجوي العراقية جراء الهجوم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قتل عسكريان أمريكيان ومجندة بريطانية جراء هجوم صاروخي مكثف استهدف معسكر التاجي.

وشنت الولايات المتحدة في أعقاب ذلك ضربات جوية انتقامية على مواقع لكتائب حزب الله العراقية.( النهاية)