القوات الأمنية تمنع وسائل الاعلام من تغطية تظاهرة في كركوك

(المستقلة)..منعت القوات الامنية في كركوك وسائل الإعلام من تغطية تظاهرة شهدتها المحافظة صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحفة عن مصور قناة “اي نيوز” سرمد الجومر قوله انه ومراسل القناة عبدالله العامري كانا في مهمة صحفية، لتغطية تظاهرة قام بها اصحاب المحال التجارية لأحد الأسواق في كركوك، للمطالبة بإعادة محالهم في السوق بعد إعماره، ومنعتهم القوات الامنية المتواجدة هناك ووسائل إعلام أخرى (قناة الرشيد، روداو الكردية ، k24 ، NRT الكردية، التركمانية العراقية، بيان الكردية ،كركوك الفضائية، ووكالتي رويترز وكركوك ناو) من تغطية التظاهرة، في حين قام احد العناصر الامنية بالاعتداء لفظيا على الصحفيين المتواجدين هناك.

يشار الى ان سوق قيصرية كركوك الذي يقع وسط المحافظة، تعرض العام السابق لحريق تسبب بأضرار، والتزمته احدى الشركات التركية لإعادة بناءه، وبعد إكماله طالب اصحاب المحال في التظاهرة باسترجاع محالهم فيه.

وادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ما تعرضت له وسائل الإعلام في كركوك، عادة ذلك انتهاكا صحفيا، ومخالفة دستورية وقانونية، لمبادئ حرية الإعلام والصحافة في البلاد.

كما طالبت الجمعية الاجهزة الامنية في كركوك، بإبداء المرونة في التعامل مع الصحفيين، والكف عن منع الاعلام من تأديته مهامه، في نقل واقع ما يجري من احداث في المحافظة.