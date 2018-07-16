القوات الأمنية تفرق محتجين بالبصرة وتلقي القبض على بعضهم

(المستقلة)… فرقت القوات الأمنية محتجين في مناطق متعددة من البصرة والقت القبض على بعضهم.

وقال مصدر مطلع للـ(المستقلة) إن قوة أمنية فرقت متظاهرين كانوا محتشدين قرب ميناء أم قصر التجاري وألقت القبض على عدد منهم، مبينا أن قوة أمنية أخرى فرقت محتجين آخرين في ناحية الهارثة الواقعة شمال المحافظة.

وتابع أن القوات الامنية مستمرة بفرض اجراءات مشددة حول مصارف ودوائر حكومية وبيوت مسؤولين.

يذكر أن مناطق مختلفة من البصرة تشهد منذ أيام احتجاجات شعبية غاضبة تضمنت إغلاق طرق وحرق اطارات وترديد هتافات تطالب بتحسين أوضاع المحافظة التي تعاني من انهيار خدمي شامل .(النهاية)