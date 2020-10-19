القهوة الخضراء … تعرف على 4 من فوائدها السحرية

المستقلة … هي حبوب القهوة الخام التي لم تدخل عمليات التحميص او اجراء اي تغييرات عليها، وعادةً ما تؤدي عملية تحميص القهوة الخضراء الى فقدانها العديد من عناصرها الغذائية.

تتميز عن القهوة المحمصة بالعناصر الغذائية الكثيرة للجسم وهو ما تفقده اثناء عملية التحميص، كما تحتوي على تركيز حمض الكلوروجينيك بشكل عالي وهو ما يعتبر مفقوداً في المحمصة، حيث يتواجد فيها هذا الحمض بنسب أعلى.

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فوائد القهوة الخضراء للتخسيس

ان تناولك للقهوة الخضراء بشكل مستمر يؤدي الى فقدانك للوزن الزائد وذلك بسبب وجود كميات كبيرة من حمض الكلورجينيك والذي يعمل بدوره على تعزيز عمليات الايض للدهون، كما ويقلل من مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثة ويحسن مستوى الهرمونات المرتبطة بالسمنة.

فوائد القهوة الخضراء للوقاية والسيطرة على السكري

يعمل حمض الكلورجينيك الموجود فيها على تنظيم مستويات السكر والأنسولين في الدم، وتقليل امتصاص الكربوهيدرات في الجسم. بالتالي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري.

فوائد القهوة الخضراء في خفض ضغط الدم

يمكن لمستخلصات حبوب القهوة الخضراء ضبط مستويات ضغط الدم لما لها من تأثير فعال يساهم في سلامة صحة القلب والأوعية الدموية.

فوائد الحبوب الخضراء كمضاد للأكسدة والالتهابات

تتلف خلايا الجسم نتيجة تعرضها للالتهابات المزمنة. وهذا الشيء يحدث في الأمراض الالتهابية مثل السرطان، والتهاب المفاصل، والسكري، وأمراض المناعة، يمكن الوقاية من تلك الأمراض وغيرها بتناولنا غذاء صحي، يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل الحبوب الخضراء.

اخيراً، يمكنك استخدام مستخلصاتها بجرعات تصل إلى 480 ملليغرام يومياً لمدة تصل إلى 12 أسبوع. وتم أيضاً استخدام مستخلص منها يسمى سفيتول ناتشوركس (بالإنجليزية: Svetol, Naturex) بجرعات تصل إلى 200 ملليغرام خمس مرات يومياً لمدة تصل إلى 12 أسبوع لتبين عدم وجود آثار سلبية لتناولها بتلك الجرعات.

في حال كنت تريد خسارة وزنك يمكنك ايضاً الاستمرار بممارسة الرياضة بشكل دائم وليس فقط الاعتماد على المشروبات او المأكولات التي تساعدك في تحقيق ذلك.