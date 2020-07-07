القميص الجديد يقود برشلونة إلى المحاكم

دخل نادي برشلونة في أزمة جديدة بسبب القميص الأساسي للفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وكان برشلونة تأخر في طرح القميص الجديد للفريق الأول أمام الجماهير، لوجود خطأ في التصنيع.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة يطلب من شركة الملابس التي يتعاقد معها تحمل كل الخسائر الناتجة عن خطأ التصنيع.

وأشارت إلى أن برشلونة يهدد الشركة بالذهاب إلى المحاكم، للحصول على تعويض، إذا لم تلتزم بتحمل كل الخسائر التي تعرض لها النادي الكتالوني.

وذكرت الصحيفة أن العلاقة جيدة بين برشلونة وشركة الملابس، كما أنه تم تجديد العقد المشترك بينهما في آخر عامين حتى 2028.