“القمة العالمية لطاقة المستقبل” تطلق علامة تجارية جديدة وشاملة لكافة جوانب الاستدامة

(المستقلة).. أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) اليوم، عن إجراء عملية تطوير وتحديث على دورتها لعام 2019، حيث جمعت كافة جوانب الاستدامة تحت علامة تجارية عالمية واحدة. وسيشهد الحدث السنوي، الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” ويعد جزءاً أساسياً من أسبوع أبوظبي للاستدامة، إدراج قمته ومنتدياته ومعارضه الستة، التي ستقام في موقع مشترك، تحت علامة WFES التجارية الرائدة، مع طرح مجالي الأعمال والابتكار في قطاع الاستدامة كمواضيع مُشتركة.

وتُعدّ القمة، التي تنعقد العام المقبل بدورتها الـ 12، منصةً عالمية لنقل الأفكار والتكنولوجيا والاستثمار عبر الحدود وبين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم. وقد استقطبت دورة عام 2018 من هذه الفعالية 33 ألف شخص، وشهدت الإعلان عن مشاريع وإبرام صفقات تجارية تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار أمريكي (أكثر من 55 مليار درهم).

وتنعقد القمة العالمية لطاقة المستقبل 2019 في الفترة ما بين 14 و17 يناير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسوف تشمل خمس فعاليات رئيسية هي: قمة المستقبل ، ومعارض WFES، ومنتديات WFES، ومبادرات WFES، وفعاليات WFES.

ويضمّ معرض WFES أكثر من 850 جهة عارضة من 40 بلداً ضمن القطاعات المتخصصة في مجالات: WFES للطاقة، وWFES للمياه، وWFES للطاقة الشمسية، وWFES للنفايات العضوية، وWFES للأبنية الخضراء، وWFES للمواصلات. وستبقي WFES على قمتها العالمية عالية المستوى وستقدم منتديات WFES، والتي ستكون عبارةً عن جلسات نقاش مركزة تتناول مواضيع تؤثر في القطاع، بدءاً من التقنيات التي تحدث تغييراً جذرياً وكذلك الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى المدن المستقبلية.

وتستضيف مبادرات WFES ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة ملتقى الاستدامة للشباب، الذي يهدف إلى تثقيف وتمكين الجيل الجديد من القادة (الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 عاماً) وذلك من خلال مبادرتين رئيستين، هما “مهارات المستقبل 2030″، بالإضافة إلى الدورة الثانية من “كليكس” (ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ) الذي حقق نجاحاً لافتاً، وهو عبارة عن سوق تربط بين رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وقد ساهمت الدورة الافتتاحية من “كليكس” التي امتدت لثلاثة أيام في تقديم تعهدات استثمارية تفوق قيمتها 17.5 مليون دولار أمريكي.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال ناجي الحداد، مدير الفعاليات في شركة “ريد” للمعارض، الجهة المنظمة للقمة العالمية لطاقة المستقبل: “جمعت القمة على مدى أكثر من عقدٍ من الزمن، مُجتمع الأعمال العالمي ووفرت منصةً مركزيةً لتبادل المعرفة واستكشاف فرص الأعمال وتعزيز فهم الطبيعة المتغيرة للقطاع. ومن خلال قدرتها المستمرة على استقطاب أهم الجهات الفاعلة في القطاع، أكدت القمة القوة العالمية لعلامة WFES التجارية في مجالات الطاقة وحفظ المياه وإدارة النفايات على حدٍ سواء”.

يذكر ان أسبوع أبوظبي للاستدامة (“إيه دي إس دبليو”) يعد أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم، ويهدف إلى تعزيز فهمنا لأبرز التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي ترسم معالم التنمية العالمية المستدامة على الصعيد العالمي حاضراً ومستقبلاً، وإلى تمكين المجتمع العالمي من إدراك أهمية الاستراتيجيات الفاعلة والقابلة للتطبيق في الحد من التغيرات المناخية. ويرحّب أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يعقد في الفترة الممتدة بين 13 و20 يناير 2018 بعشرات الآلاف من الحضور؛ من رؤساء الدول ووزراء الحكومات والوفود التجارية الدولية، إلى المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الشباب المشاركين بحماس في قضايا الطاقة والاستدامة.

المصدر: “ايتوس واير”