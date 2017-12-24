القطة ذات الوجهين تثير حيرة الأطباء

(المستقلة)..أثارت قطة وليدة حيرة الأطباء البيطريين في جنوب أفريقيا، بعد أن صمدت حية لعدة أيام رغم أنها ولدت بوجهين.

وفوجئت أسرة تمتلك قطة أليفة في منطقة كيب الشرقية، بأنها وضعت 3 صغار، واحدة منهم بوجه كبير به أنفان وفمان و3 أعين، ولدى عرضها على الأطباء توقعوا أنها ستموت سريعا.

وأرسلت الأسرة القطة، التي أطلق عليها اسم “بيتي بي” إلى مركز لرعاية الحيوانات الأليفة، للاعتناء بها، حيث حصلت على التغذية اللازمة عن طريق أنبوب، حسب صحيفة “نيوزويك” الأميركية.

وقال الأطباء إن كلا الفمين لدى “بيتي بي” يعمل بشكل جيد، وإنها تعيش بشكل طبيعي.

وتعرف هذه الحالة علميا باسم “ثنائية الوجه”، وتنتج عن خلل جيني شديد الندرة، حيث تتكرر كل أو بعض أعضاء الوجه لدى الحيوان الوليد.

وفي معظم الحالات، لا يتمكن الحيوان الذي يعاني هذا الخلل من العيش إلا لساعات معدودة.