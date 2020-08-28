القضاء يودع 5 من المتهمين الذين اعتدوا على مدير مستشفى بالنجف بالسجن

القضاء يودع 5 من المتهمين الذين اعتدوا على مدير مستشفى بالنجف بالسجن

المستقلة/ – أكد مجلس القضاء الاعلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على مدير مستشفى في النجف، مبيننا انه اودع خمسة منهم في التوقيف.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم ان “محكمة تحقيق النجف اتخذت الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على الدكتور طارق الشيباني مدير مستشفى الأمل وأودعت خمسة منهم في التوقيف”.

وأوضح ان “المتهمين هم من ذوي احد المتوفين بفايروس كورونا”، لافتا إلى أن “الإجراءات اتخذت استنادا إلى أحكام المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات وبدلالة المادة السادسة من قانون حماية الأطباء، مع اصدار أمر قبض وتحر عن بقية المتهمين لإكمال التحقيقات واحالتهم إلى محكمة الموضوع”.

واظهر تسجيل “فيديوي” تداوله ناشطون على مواثع التواصل الاجتماعي قيام مجموعة من الاشخاص بالاعتداء بالضرب المبرح على مدير مستشفى “الامل” بالنجف الدكتور طارق الشيباني متهمينه بالتقصير في اداء واجبه مما تسبب بوفاة فرد منهم بعد تدهور حالته الصحية اثناء رقوده بالمستشفى. (النهاية)