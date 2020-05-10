القضاء يوجه باطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين

(المستقلة).. وجه مجلس القضاء الأعلى كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم.

ويأتي هذا التوجيه انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ 9 / 5/ 2020

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” مجلس القضاء الأعلى سبق وان وجه قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار إن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص”.