القضاء يعلن تأجيل دعوى “تصدير اقليم كردستان النفط مباشرة”

(المستقلة)… أعلنت المحكمة الاتحادية العليا الأحد تأجيل دعوى “تصدير اقليم كردستان النفط المستخرج من الإقليم مباشرة” إلى الثالث من شهر حزيران المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة كافة، ونظرت طلب المدعي وزير النفط/ اضافة لوظيفته بالزام المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته، بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة، وتسليم كامل الإنتاج النفطي المنتج في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية”.

وأضاف أن “الجلسة شهدت حضور اطراف الدعوى جميعهم ومن بينهم الأشخاص الثالثة الذين ادخلتهم المحكمة للوقوف على ما يلزم لحسم الدعوى، وهم وكلاء رئيس مجلس الورزاء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس مجلس وزراء اقليم كردستان/ إضافة إلى وظائفهم”.

واشار إلى أن “وكيل المدعي عليه الثالث رئيس مجلس وزراء اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته طلب امهاله وتأجيل الدعوى لغرض تقديم لائحته الجوابية”، مبيناً أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت- بعد اتفاق الاطراف- تأجيل الدعوى إلى يوم 3 من الشهر المقبل لتمكينه من ذلك”.(النهاية)