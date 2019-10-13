القضاء يعلن الحصيلة النهائية الموقوفين من المتظاهرين

(المستقلة)… أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار الحصيلة النهائية لقضايا الموقوفين من المتظاهرين.

وأكد في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم ان “الحصيلة تمثلت في رئاسة استئناف الكرخ 13 موقوفا عن قضايا حرق سيارات الجيش نوع همر وسرقة بندقية جندي والاعتداء على إفراد القوات الامنية”.

وأضاف ان “حصيلة رئاسة استئناف بغداد الرصافة كانت 3 موقوفين لقيامهم بحرق سيارة همر وضبط مواد حارقة وحبوب مخدرة، وكذلك بلغت إحصائية رئاسة استئناف بابل 3 موقوفين لقيامهم برمي رمانة يدوية على بناية قائممقام المحاويل وأخيرا كانت رئاسة استئناف ذي قار موقوفين اثنين، لعثور قنابل (مولوتوف) محلية الصنع بحوزتهم”، لافتا إلى ان “بقية الاستئنافات لم ترد فيها إي حصيلة للموقوفين بشأن التظاهرات”. (النهاية)