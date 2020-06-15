القضاء يعلن استعادة عقد التأمين مع التربية

(المستقلة).. أكد القاضي المختص في محكمة التحقيق المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة استمرار المحكمة في اجراءات التحقيق بقضية عقد التامين التابع لوزارة التربية مع مجموعة من المتهمين بمن فيهم الوزيرة السابقة ووكلاء الوزارة

ونقل المركز الاعلامي في مجلس مجلس القضاء الاعلى عن القاضي المختص قوله ان المحكمة قامت باعادة كامل مبلغ العقد البالغ ٤١ مليار دينار عراقي لمصلحة حساب وزارة التربية وازالة اي ضرر بالمال العام نتج عن العقد المذكور.

وأشار الى ان المحكمة بصدد اكمال التحقيق واحالة المتهمين الى محكمة الجنايات المركزية المختصة بمكافحة الفساد لاجراء المحاكمات بحق المتهمين في هذه الجريمة وفقا للاصول القانونية.

واضاف ان المحكمة بانتظار تصويت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب المتهم بالاشتراك في هذه القضية ليتسنى لها اكمال بقية الاجراءات القانونية بحقه لانه بدون رفع الحصانة من مجلس النواب لايمكن اجراء التحقيق معه حسب احكام المادة ٦٣ من الدستور .