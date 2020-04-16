القضاء يشرف على فسخ عقد التربية مع شركة تأمين

(المستقلة)..اعلن المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى عن اشراف قاضي محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة، على توقيع وزارة التربية عقد فسخ رضائي مع الشركة المعنية بخصوص عقد التامين المخالف للقانون.

وأكد المركز في بيان ان الوزارة استردت جزءاَ من المبلغ الذي استلمته الشركة على ان يتم اعادة بقية المبلغ على شكل دفعات .

يذكر ان المحكمة المذكورة تجري التحقيق في قضية هدر مبلغ ٤١ مليار دينار بموجب عقد تامين مخالف للقانون والتحقيق مستمر لحين اكتماله وإحالة المتهمين على المحكمة المختصة لإجراء محاكمتهم وفق القانون.