القضاء يستدعي وزير حالي للتحقيق معه عن معلومات تتعلق بهدر المال العام

( المستقلة)… قررت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة بغداد يوم الثلاثاء استدعاء وزير الزراعة صالح الحسني للتحقيق معه بخصوص تصريحه لإحدى القنوات الفضائية عن معلومات تتعلق بهدر المال العام .

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان اليوم ان محكمة تحقيق الكرخ قررت استدعاء الحسني لإجراء التحقيق بخصوص تصريحه لإحدى القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ ٩٠ مليون دولار من مزاد العملة لغرض استيراد مواد غير ضرورية .

وكان الحسني قد قال قبل ايام في مقابلة تلفزيونية مع احدى القنوات الفضائية المحلية ان العراق يستورد مادتي النبق والثوم الغذائيتين بـ90 مليون دولار سنويا في عملية غسيل للاموال تتم عبر مزاد بيع العملة للبنك المركزي غير ان مكتب الوزير نفى في وقت لاحق نسبة التصريح له.( النهاية)