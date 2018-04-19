القضاء يحكم بإعدام “قاضي المحاكم الشرعية” لداعش

(المستقلة)… أصدرت محكمة جنايات نينوى حكماً بالإعدام على متهم بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، عمل بصفة قاض في ما يسمى “المحاكم الشرعية” داخل التنظيم.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم الخميس، إن “محكمة جنايات نينوى أصدرت حكما بالإعدام على احد أفراد تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف أن “المتهم كان يعمل بصفة قاض في محكمة عقود الزواج في ما يسمى “المحاكم الشرعية” التي ابتدعها التنظيم الإرهابي في الموصل”.

وتابع بيرقدار أن “المحاكمة وفق أحكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب وراعت كل الضمانات القانونية”.(النهاية)