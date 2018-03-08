القضاء يحكم بإعدام شقيقة الارهابي ابو عمر البغدادي

(المستقلة)… أصدرت محكمة الجنايات المركزية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق شقيقة زعيم تنظيم القاعدة الارهابي ابو عمر البغدادي على خلفية قضايا تتعلق بـ”الارهاب”.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم ان “المحكمة الجنائية المركزية نظرت بقضية احدى المتهمات وهي شقيقة زعيم تنظيم القاعدة الارهابي ابو عمر البغدادي والتي تنتمي للتنظيمات الارهابية”.

واضاف بيرقدار ان “المتهمة اعترفت بانتمائها الى التنظيمات الارهابية وانها كانت تقدم الدعم اللوجستي ومساعدتهم في القيام باعمالهم الاجرامية وانها كانت تقوم بتوزيع المبالغ المالية على افراد التنظيم في الموصل”، مشيرا الى ان “زوج المتهمة هو ايضاً احد القيادات في تنظيم القاعدة وقد حكم عليه بالاعدام سابقاً”.

واوضح المتحدث الرسمي ان “الحكم صدر وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب”. (النهاية)