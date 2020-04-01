القضاء يحقق في قضايا وزارة التربية ويسترجع اموال تأمين المتقاعدين

(المستقلة)..صرح المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار بيرقدار ان محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة تجري التحقيق في قضايا تتعلق بمخالفة القانون والتعليمات في وزارة التربية وسوف يتم الإعلان عن نتائجها في الوقت المناسب حفاظًا على سلامة إجراءات التحقيق .

و بين بيرقدار في تصريح صحفي ان محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الكرخ استعادت مبلغ مليار وثمانمائة مليون دينار عراقي بعد اجراء التحقيقات بخصوص عقد التأمين الصحي للمتقاعدين مع احدى الشركات

واوضح ان “محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الكرخ قد اجرت التحقيق في هذه الجريمة”، لافتا إلى أن “المحكمة بصدد استكمال جمع الادلة بخصوص هذه الجريمة “.

وذكر ان”الاموال التي تم استقطاعها لصالح الشركة المتعاقد معها البالغ قيمتها ما يقارب المليار وثمانمائة مليون دينار عراقي قد اعيدت من قبل الشركة بعد اعلان القضاء اتخاذ الاجراءات القانونية في القضية”.