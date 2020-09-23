القضاء المركزي يبحث مشاركة كوردستان بتشكيل المحكمة الإتحادية

المستقلة/- بحثت السلطتان القضائيتان في المركز والإقليم تعديل قانون المحكمة الاتحادية ومشاركة مجلس قضاء إقليم كوردستان بترشيح اعضائها.

وذكر بيان لإعلام القضاء وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل بمكتبه اليوم رئيس مجلس قضاء اقليم كوردستان القاضي بنكين قاسم ووزير العدل فرست احمد ورئيس ممثلية حكومة الاقليم في بغداد فارس عيسى”.

وأضاف أن “القاضي فائق زيدان بحث مع الوفد الزائر مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية ومشاركة مجلس قضاء الاقليم في ترشيح رئيس واعضاء المحكمة بتشكيلها الجديد على وفق قانون تعديل قانون المحكمة”. (النهاية)