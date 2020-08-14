القضاء اللبناني يوجه اتهامات لـ 25 مسؤول في الجمارك والأمن في قضية المرفأ

قال مصدر قضائي لبناني، إن القاضي غسان عويدات مدعي عام التمييز في لبنان وجه اتهامات لـ25 شخصا بينهم مسؤولون كبار في مرفأ بيروت والجمارك والأمن في قضية انفجار الـ4 من آب الكارثي.

وصرح المصدر القضائي بأن 19 منهم قيد الاحتجاز في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس في مستودع قالت السلطات اللبنانية إنه كان يحتوي على مواد شديدة الانفجار منذ سنوات.

وأنه لم يتضح على الفور طبيعة الاتهامات، لكن مصادر قانونية أشارت إلى أن المشتبه بهم سيحالون إلى محكمة جنائية لمحاكمتهم.