القضاء اللبناني يصدر مذكرات توقيف بحق ليبيين في قضية إخفاء موسى الصدر

(المستقلة)..أصدر المحقق العدلي اللبناني في قضية إخفاء موسى الصدر ورفيقيه محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، القاضي زاهر حمادة مذكرات توقيف غيابية في حق عشرة متهمين ليبيين في الملف.

ومن لبرز المتهمين سيف الإسلام معمر القذافي، وعبدالله السنوسي، وأحمد رمضان الاصبيعي، الذين تم الإدعاء عليهم أصولا وورود أدلة على تورطهم في الإشتراك بجرم الخطف المتمادي في الزمن.

وكانت وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق الوطني قد رفضت مرارا إبلاغ المدعى عليهم المذكورين وفق الأصول، فجرى إبلاغهم لصقا كما ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ويتابع القاضي حمادة بقية الإجراءات القانونية اللازمة، على أن تتم إحالة مذكرات التوقيف إلى الإنتربول لتعميمها وتنفيذها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام