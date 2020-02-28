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القضاء السعودي يزوج اربعينية منعها والدها من الزواج

المستقلة /أنهت محكمة الاستئناف في منطقة الباحة جنوب غرب السعودية قضية فتاة عضلها أبوها ومنعها عن الزواج بالكفء بعد أن بلغ عمرها 40 عاماً، حيث عالجت المحكمة الأمر بتزويج الفتاة من زوج قبلت به.

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ولم تستغرق القضية وفق التعديلات القضائية الأخيرة إلا جلستين فقط في محكمة المخواة ثم إلى الاستئناف ليتم البت فيها خلال أقل من شهر منذ التقدم بالدعوى، وفقاً لصحيفة عكاظ ، إذ استُدعي الأب وأُلزم بتولي تزويج ابنته بصفته الولي الشرعي.

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