القضاء الاعلى : تصديق اقوال ثمانية متهمين عن جريمة تزوير كفالات وهويات مزورة

المستقلة ..صدقت محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة استئناف بغداد الكرخ ‏الاتحادية اقوال ثمانية متهمين عن جريمة تزوير كفالات لمتهمين ‏فضلا عن ضبط هويات مزورة.‏

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته “المستقلة ، أن ” ‏المتهمين الثمانية اعترفوا امام القاضي المختص بتزوير مستمسكات ‏لغرض اصدار كفالات لمتهمين بمبلغ مقداره ( مئتان وخمسون الف ‏دينار)”.‏

وأضاف أن “المتهمين ضبطت بحوزتهم هويات مزورة ‏تعود الى وزارة النفط والكهرباء واخرى تعود الى امانة بغداد فيما ‏صدقت اقوالهم وفقا لاحكام المادة 289 / 298 من قانون العقوبات ‏العراقي وبصدد احالتهم الى محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل ‏‏”. ‏