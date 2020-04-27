القضاء الاعلى : تصديق اقوال ثمانية متهمين عن جريمة تزوير كفالات وهويات مزورة
المستقلة ..صدقت محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية اقوال ثمانية متهمين عن جريمة تزوير كفالات لمتهمين فضلا عن ضبط هويات مزورة.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته “المستقلة ، أن ” المتهمين الثمانية اعترفوا امام القاضي المختص بتزوير مستمسكات لغرض اصدار كفالات لمتهمين بمبلغ مقداره ( مئتان وخمسون الف دينار)”.
وأضاف أن “المتهمين ضبطت بحوزتهم هويات مزورة تعود الى وزارة النفط والكهرباء واخرى تعود الى امانة بغداد فيما صدقت اقوالهم وفقا لاحكام المادة 289 / 298 من قانون العقوبات العراقي وبصدد احالتهم الى محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل ”.
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