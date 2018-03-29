القضاء الأمريكي يرفض إسقاط دعاوى ضد السعودية تتهمها بدعم الإرهاب

(المستقلة)… رفض القضاء الأمريكي طلب السعودية إلغاء مجموعة دعاوى ضدها تقول إن المملكة ساعدت في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر وتطالب المملكة بدفع تعويضات لأسر الضحايا.

وقال القاضي في محكمة منهاتن الإدارية بنيويورك جورج دانيلس إن تصريحات رافعي الدعاوى “توفر أساسا معقولا” له لتأكيد الاختصاص بنظر فيها بموجب “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” الصادر في عام 2016.

ورفض دانيالز كذلك مزاعم مقدمي الشكوى ضد بنكين سعوديين وشركة بناء سعودية تتهم المؤسسات الـ3 بتقديم دعم مادي لتنظيم “القاعدة” وزعيمه الراحل، أسامة بن لادن، لتنفيذ الهجمات، وتطالبها بدفع تعويضات، نظرا لغياب الصلاحيات الضرورية.

ونفت الحكومة السعودية مرارا الضلوع في هجمات 11 سبتمبر، التي أسفرت عن مقتل قرابة 3000 شخص، وانتقدت بشدة “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي تبنته الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس، باراك أوباما.(النهاية)