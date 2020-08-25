المستقلة .. أعلن النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، ان القضاء أوقف قرار الحكومة بشأن تجديد عقود شركات الهاتف النقال في العراق.

وقال الربيعي في بيان , إن “القضاء العراقي العادل، اصدر اليوم أمرا ولائياً بإيقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال في العراق”، عاداً “هذا القرار بانه انتصار حقيقي للجهود المتواصلة والرامية لإيقاف الهدر المالي الذي ستتسبب به هذه العقود اذا ما مضت”.

واضاف اننا “قمنا بوقت سابق برفع دعوى قضائية بعد لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس جهاز الادعاء العام لشرح تفاصيل خطورة هذه العقود على مستقبل العراقيين اذا مرت”، مبيناً ان “ما جرى اليوم هو يعد ضربة قاسمة للفاسدين ولمن وقف مع تجديد هذه العقود بِمَا فيهم بعض القيادات والاطراف السياسية التي اهتمت بمصالحها الخاصة على حساب مصلحة الشعب والمواطن”.

واوضح ان “إصدار القضاء لهذا الامر الشجاع يؤكد ان القضاء العراقي مازال حراً ونزيهاً ولن يكترث للضغوط السياسية التي كان البعض يستغل نفوذه للتأثير على مجرى وسير القضاء”.