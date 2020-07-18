القصبي ينعى فنانا سعوديا توفي بكورونا

نعى الفنان السعودي ناصر القصبي، الجمعة، مواطنه الفنان سعد التمامي، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

وعبر حسابه على موقع “تويتر”، غرد القصبي عن الراحل: “رحمة الله على المونولوجست – سعد التمامي – الذي توفي البارحه نتيجه إصابته بالكورونا” .

وأردف: “أطل علينا في الستينات في وقت لم يكن هناك أحد. وكان بإمكانه أن يبقى طويلاً لحضوره المختلف لكنه قرر الاعتزال مبكرا، تعازينا لمحبيه وعائلته الكريمة”.

واعتزل ​الراحل سعد التمامي (93 عاما) الفن منذ أكثر من 40 عاما، واشتهر خلال فترة تألقه بتقليده للفنانين الكبار.

وشارك سعد التمامي في مسرح التلفزيون السعودي والإذاعة كبرنامج أخبار وأشعار وبرنامج بيت العزوبية، وفقا لصحيفة “عاجل” السعودية.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت أمس الخميس، ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 243238 حالة، بعد رصد 2764 في الساعات الـ 24 الأخيرة.

كما سجلت الوزارة السعودية 45 حالة وفاة لأشخاص مصابين بـ(كوفيد-19)، ليرتفع العدد التراكمي لحالات الوفاة جراء الإصابة بالوباء إلى 2370 حالة.

وتتصدر السعودية الدول العربية بإجمالي الإصابات بفيروس كورونا، وتأتي في المركز 14 في القائمة الدولية للحالات.